A la Une .. L'Etat a fortement augmenté les taxes sur les cartes grises au 1er janvier

Par Pierrot Dupuy - Publié le Vendredi 8 Janvier 2021 à 16:30 | Lu 619 fois

Les réseaux sociaux bruissent depuis quelques jours de posts dénonçant une très forte augmentation des taxes sur les permis de conduire et les cartes grises.



A écouter les arguments développés, la taxe sur le cheval vapeur de votre voiture, lorsque vous changez de carte grise ou bien que vous achetez un véhicule neuf, est d'abord passée au cours des dernières années de 39 à 51€, puis à 62€ depuis le 1er janvier. Et bien sûr, dans l'esprit des auteurs de posts, il n'y a que deux coupables possibles : la Région et l'Etat.



Renseignements pris, dans le PLFI 2020 (art 69), l'Etat avait effectivement prévu d'augmenter la fiscalité des cartes grises avec une entrée en vigueur au 1er janvier 2021, en même temps qu'il a entrepris une refonte en profondeur des immatriculations des véhicules de tourisme. Nous retrouvons donc effectivement les 11€ de différence (7€+4€)



De son côté, la région n'a pas augmenté les taux liés à la fiscalité des cartes grises au BP 2021 et donc, le même taux est appliqué depuis plusieurs années, à savoir 51€/cv.



Pierrot Dupuy Pierrot Dupuy est le fondateur de Zinfos974. C’était le 1er septembre 2008… Aidé d’une petite... En savoir plus sur cet auteur