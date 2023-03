Revenir à la Rubrique MAIRIE DE SAINT PAUL L’Étang y komans terla, la mer i komans terla

Les lycéens du CAP Qualité de l’eau du Lycée Saint-Paul IV ont lancé une série d’actions dans le cadre du projet “L’Étang i komans terla, la mer i komans terla”. Focus sur les actions mises en place.

Ce projet consiste à inscrire ce slogan aux abords des grilles d’évacuation des eaux pluviales. Le marquage a été réalisé sur la rue Caramboles, sur les abords de la maternelle jusqu’à l’intersection avec la Route Départementale. L’objectif est de sensibiliser un large public sur la gestion des eaux pluviales et plus particulièrement sur les pollutions potentielles de l’Étang et de l’Océan, qui sont les destinations finales de ces eaux de pluies collectées via les avaloirs et grilles d’évacuation situées sur tout le territoire communal.

Par le biais de cette action, un large public est informé que les limites géographiques de l’Étang et du lagon, vont bien au-delà de ces écosystèmes, en raison, en autres, des écoulements des eaux pluviales depuis tout le bassin versant en direction de cette zone et plus globalement de l’océan.

Ces eaux pluviales sont polluées par les déchets, huiles de voiture, engrais et pesticides des zones agricoles, déversements sauvages dans le réseau d’eaux pluviales…

Des jeunes mobilisés pour un avenir meilleur

Le 27 février 2023, les lycéens du Lycée de Saint-Paul IV, accompagnés de leurs enseignants et du proviseur du lycée sont venus à la rencontre des enfants des écoles maternelles Les Caramboles et de l’établissement Élémentaire Les Chocas afin de sensibiliser les enfants du quartier aux enjeux de pollution des eaux de ruissellement qui se déversent dans ces écosystèmes naturels. Après cette étape de sensibilisation, les enfants ont pu aller à la recherche des grilles d’évacuation d’eaux pluviales présentes dans la cour de l’école et ont pu assister au marquage aux abords des collecteurs d’eaux de pluies.

Par la suite, les CM1 et CM1- CM2 de élémentaire Chocas ont participé à un défilé “Sentinelle de l’Environnement” sur le chemin Neuf afin de se rendre aux abords de la Ravine Lolotte, située à 600 mètres de l’école.

Ce groupe d’élèves de 59 enfants a alors procédé à une plantation de plantes endémiques et indigènes adaptés à ce secteur. La reconquête de la biodiversité sur le territoire en plantant des arbres et arbustes concoure à l’amélioration de l’infiltration des eaux. Des actions de marquage et de sensibilisation d’écoliers de Roquefeuil ont également été réalisées.

La Ville de Saint-Paul encourage les initiatives citoyennes en faveur de l'environnement et se réjouit de voir les jeunes générations s'engager pour la préservation de notre planète.







