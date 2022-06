L'Etang-Salé : dispositif Vigies Requins Renforcées

Le Centre Sécurité Requin rappelle aux pratiquants de sports de glisse qu’il convient de redoubler de prudence durant l’intersaison, période connue pour le rapprochement près des côtes réunionnaises des requins dangereux et donc propices à l'aggravation du niveau de risque d'attaque de requin.



Avec un pic d’affluence observé ces dernières semaines sur certaines zones d’activités nautiques, il est précisé que sur cette même période, les conditions météorologiques défavorables n’ont permis aucun effort de pêche de prévention sur ces 10 derniers jours.

Des observations récurrentes de requins potentiellement dangereux ont été effectuées, le 4 juin et le 12 juin 2022 à L’Étang-Salé. Les premiers déploiements d’engins de pêche ciblés réalisés hier le mardi 14 juin 2022 à Saint-Leu et Saint-Paul ont permis la capture de deux requins tigre dont 1 de 3,60 m à 18h40.



Une très grande prudence est en conséquence à observer en ce moment et toutes activités nautiques en dehors des zones aménagées et autorisées est fortement déconseillé. Les activités nautiques peuvent se pratiquer exclusivement dans des zones incluant des mesures opérationnelles de réduction du risque.