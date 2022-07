L'Etang-Salé : Accès au ponton interdit

Les épisodes récents de fortes houles ont gravement endommagé le ponton du Bassin Pirogue.



Aussi, dans un souci de sécurité évident, la CIVIS vous informe que l’accès à ce ponton est strictement interdit et ce jusqu’à nouvel ordre.



La CIVIS recommande la plus grande prudence et le respect des consignes de sécurité.