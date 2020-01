L’Établissement Français du Sang relance son opération #MissingType du 6 au 18 janvier 2020 !

Nouvelle année, nouvelle résolution ! Et pourquoi pas, celle de faire don de son sang pour sauver des vies. C’est le message que l’Établissement Français du Sang souhaite faire passer après cette période de fête. Et pour mieux interpeller sur le message, les lettres A, B et O seront supprimés de leurs publications afin de démontrer leur importance. En soutien avec l’EFS, La Ville de Saint-Paul postera sur sa page facebook ce lundi 13 janvier 2020 à 18h une publication sur une collecte du don de sang avec ces lettres manquantes.“Parfois, la vie ne tient qu’à une lettre celle de notre groupe sanguin”, tel est le message que souhaite faire passe l’EFS à travers l’opération #MissingType. Une opération qui consiste, du 6 au 18 janvier 2020, de faire disparaître les lettres A, O et B des profils sociaux : Facebook, Youtube, Instagram, Twitter…, des publications ou encore des bandeaux de publicités. Plusieurs partenaires -publics et privés- ont ainsi décliné leurs messages en retirant ces précieuses lettres les années précédentes avec pour effet de sensibiliser à l’importance du don de sang et aux risques liés au manque. Avec les fêtes de fin d’année, les épidémies, les vacances scolaires… les réserves sont souvent basses en début d’année. Pour cette nouvelle édition, et si votre résolution 2020 était de donner votre sang? #Missing Type.