Revenir à la Rubrique CIREST L’Est, territoire résilient Ce vendredi 10 février 2023, la première station de surveillance de la qualité de l’air d’Atmo Réunion du territoire Est a été inaugurée en présence d’une classe de CM2 de l’école Daniel Honoré, dans le quartier de Bras-Fusil à Saint-Benoît. La station ATMO va permettre de mesurer en continu la qualité de l’air sur le territoire de la Cirest.





Avec cette action, la Cirest déploie son Plan Climat Air Energie Territorial (PCAET), adopté en juillet 2022. Le PCAET 2022-2028 de la Cirest a pour objectifs de lutter, de s’adapter et d’atténuer les effets du changement climatique au nombre desquels la pollution.



Celle-ci va permettre de mesurer les émissions liées à l’urbanisation et à la périurbanisation sur tout le territoire de la Cirest, et en premier lieu aux alentours de l’école.



Elle fonctionnera en continu 24h/ 24 et 7/7 jours. Les données relevées seront mises à disposition du public sur le site internet d’Atmo Réunion (en temps quasi réel) et sur le site de la CIREST sous forme d’un rapport annuel.



Un équipement qui répond à un double enjeu pour la qualité de l’air :



Apporter des éléments de réponse aux problématiques de santé de l’Est, territoire exposé aux vents : un taux assez élevé d’asthme et de troubles respiratoire est constaté sur le territoire. Les causes pouvant être multiples (trafic routier, pollens, activités industrielles ou agricoles), les données de la station ATMO permettront de déterminer leurs degrés d’impacts. De plus, d’autres critères peuvent influencer la qualité de l’air dans le secteur : comme l’humidité, la qualité de l’air intérieure des lieux de vie, et ponctuellement les émissions de gaz dangereux lors des éruptions volcaniques;



Et répondre aux obligations réglementaires du PCAET : La loi d’orientation des mobilités a renforcé le volet qualité de l’air des PCAET, qui doit aboutir à l’élaboration d’un Plan Air si les relevés démontrent une dégradation de la qualité de l’air.



Cette première action du PCAET de la Cirest est réalisée en partenariat avec Atmo Réunion qui assure en application du Code de l’environnement, la mise en œuvre de la surveillance de la qualité de l’air sur tout le territoire de l’île de La Réunion.



La recherche scientifique a mis en évidence que le changement climatique et la pollution atmosphérique sont tous deux exacerbés par la consommation de combustibles fossiles, qui augmente les émissions de CO2, principale cause du réchauffement de la planète, et de polluants à effet sanitaires.



Partant de ces constats, la Cirest s’est engagée dans une réflexion globale alliant aménagement du territoire et développement durable.



Sur le volet air du PCAET, la Cirest a ainsi élaboré une démarche ambitieuse visant à : Mettre en place un réseau de mesure et de suivi de la qualité de l’air sur le territoire, et prendre en compte les enjeux de santé

Intégrer les enjeux énergie/ climat dans tous les projets de développement et d’aménagement ainsi que dans tous les documents d’urbanisme ;

Renforcer la résilience du territoire et préserver la biodiversité et les ressources naturelles

Notre démarche s'appuie sur nos habitants et comprend un volet pédagogique essentiel afin qu'ils s'approprient l'essentiel des enjeux du réchauffement climatique et de la nécessité d'adapter un nouveau mode de vie et de consommation.





