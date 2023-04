Revenir à la Rubrique CIREST L’Est, terreau fertile pour une économie résiliente La CIREST, présentait ce mardi 18 avril la seconde étape de sa démarche stratégique pour le développement économique du territoire Est. Portée par la volonté de construire ensemble, notre collectivité a mobilisé un comité de pilotage réunissant partenaires institutionnels et représentants du monde économique.





L’étude présentée a été menée en étroite collaboration avec plusieurs partenaires dont notamment le Club économique Bénédictin. Elle est le premier volet d’une feuille de route que la Cirest veut très vite opérationnelle. Elle servira d’appui au schéma de développement économique du document cadre constitué par le projet de territoire. Ce travail a permis de décortiquer et de mieux comprendre les différentes strates et la structure du tissu économique de notre micro-région qui connaît actuellement, à l’instar de La Réunion, une reprise économique porteuse. Dans l’Est, ce dynamisme est porté principalement par les microentreprises. Autre enseignement, le secteur des services notamment des services à la personne est un moteur à saisir. Disponibilités foncières, dynamisation de nos zones économiques, mobilisation de nos communes et innovations sont autant d’axes forts porteurs à mettre en œuvre.



A la suite de cette présentation, Patrice Selly, Président de la Cirest, et Mickaël Sihou, Président de Nexa, la nouvelle agence de développement économique, ont procédé à la signature d’une convention de partenariat.



Les deux structures souhaitent enrichir et renforcer une collaboration existante par la mise en commun des compétences et des ressources.



La convention Nexa-Cirest aura pour objectif premier d’accompagner efficacement les acteurs du territoire. Pour ce faire, l’agence Nexa proposera la mobilité de ses expertises sur son territoire et les mettra à disposition des bénéficiaires de la Cirest. Dès à présent, les porteurs de projet de l’Est pourront demander aux services de Nexa : Un diagnostic économique et financier de leur entreprise ;

Un accompagnement personnalisé en ingénierie financière ;

Des séances d’animations d’outils novateurs tels que l’intelligence collective, pour repenser le travail collaboratif en entreprise et répondre aux nouveaux enjeux de l’entreprenariat. Cette coopération, permise par les missions d’intérêt général de Nexa, financé par la Région Réunion et l’Union Européenne, permettra un accompagnement renforcé auprès des entreprises et aidera à relever les défis sociaux économiques auxquels est confronté le territoire.



