L'Est, le Sud et le Sud-Ouest restent en vigilance orages

Il a été mesuré 284 impacts de foudre à 17h00 locales sur 12 h sur le département essentiellement sur le Nord-Ouest et l'Ouest de l'île. Des précipitations remarquables ont été mesurées à Piton Saint-Leu avec notamment 111 mm en 6h dont 44mm en 1h.



Le contexte humide et instable actuellement présent sur le département perdure pour la nuit en se focalisant sur les régions Sud, Sud-Est puis Est en cours de nuit. L'activité orageuse qui était présente cet après-midi sur l'Ouest et le Nord-Ouest est entrain de se dissiper.



L'activité électrique de ces orages est accompagnée de fortes précipitations. La prudence est recommandée.



Ce bulletin sera réactualisé le 12 janvier 2018 à 08 h locales.