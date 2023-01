Météo L'Est, le Nord, l'Ouest et le Sud-Est en vigilance jaune fortes pluies/orages

Hormis de bonnes averses enregistrées la nuit dernière sur Sainte-Rose avec 54mm relevés, le temps est resté plutôt calme sur le reste du département. Par NP - Publié le Vendredi 27 Janvier 2023 à 07:19

Les pluies orageuses attendues étant restées au large de la côte Nord. L’île demeure dans une masse d'air humide et instable avec un risque d'averses toujours présent.



Le risque orageux étant plus faible, cela justifie un retour en vigilance jaune fortes pluies/orages sur les zones Ouest, Nord et Est (et Sud-Est).