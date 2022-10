A la Une . L'Est et les pentes sous la grisaille

Découvrez les ​prévisions de Météo France pour ce samedi 22 octobre. Par LG - Publié le Samedi 22 Octobre 2022 à 06:14

Sur la partie Est de l'île, le ciel est très nuageux et s'accompagne de faibles averses le matin. Avant la mi-journée, la frange littorale retrouve progressivement les éclaircies mais les pentes demeurent souvent dans la grisaille.



Sur l'Ouest et jusqu'à Saint-Pierre mais aussi sur le chef-lieu, le ciel est dégagé en début de journée. Les nuages s'installent sur les pentes au fil des heures puis glissent progressivement vers le rivage. Il faut s'attendre à quelques farines en journée.



Les températures maximales s'échelonnent entre 25 et 27°C sur le littoral, jusqu'à 22°C dans les cirques.



Le vent prend une composante Nord-Est. Il est bien sensible dans le secteur du Port et Saint-Paul mais aussi vers Saint-Philippe où les rafales peuvent atteindre 50 km/h au meilleur de la journée.



La mer est agitée au vent et une houle de Sud-Est voisine de 1 mètre 50 qui affecte la côte Sud et Est, de Terre-Sainte à Champ Borne.

Le matin :

L'après-midi :