L'Est et le Sud-Est toujours maintenus en vigilance fortes pluies

De fortes précipitations se produisent sur les hauts de l'Est et sur la région du volcan.



Ces précipitations prennent un caractère orageux et intense. Ces précipitations sont prévues s'atténuer à la mi-journée voire soirée.



On a relevé à 11h00 ce matin : 324m en 6h et 528 mm en 12h à la Plaine des Palmistes.