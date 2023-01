Météo L'Est et le Nord en vigilance jaune fortes pluies et orages

​Météo France a placé le Nord et l’Est de l’île en vigilance jaune fortes pluies et orages ce dimanche après-midi. Par LG - Publié le Dimanche 22 Janvier 2023 à 15:55

Des averses de bonne facture voire localement orageuses sont attendues principalement dans les hauts ce dimanche après-midi. Les précipitations seront de moindre intensité sur le rivage dans une ambiance moite et un soleil voilé.



Des rafales de nord-est avoisinant les 60km/h sont attendues au Port et vers Saint-Philippe.



Les prévisions pour la nuit du dimanche 22 au lundi 23 janvier



Les averses seront toujours actives sur l'île en soirée et diminueront significativement dans la nuit. Le ciel demeurera le plus souvent nuageux. Les températures de la nuit seront douces. Elles seront comprises entre 23 et 26 °C sur le littoral.