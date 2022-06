A la Une . L’Est devrait être sous le feu des projecteurs en juillet-août

L’Est de l’île devrait avoir droit à son coup de projecteur. Le tournage d’un long-métrage devrait alors lieu entre Sainte-Marie, Sainte-Suzanne et Saint-André en juillet-août. Par SF - Publié le Lundi 6 Juin 2022 à 06:55

Un long-métrage hollandais et suédois se prépare sur l’Est de l’île. Le projet devrait mobiliser de nombreux techniciens et une cinquantaine de silhouettes et figurants réunionnais, durant six semaines d’ici le mois de juillet, notamment à Sainte-Marie, Sainte-Suzanne et Saint-André.



Si le mystère demeure autour de ce projet, quelques éléments nous sont parvenus.



Il s’agirait d’un film historique dont la réalisatrice hollandaise aurait déjà été sélectionnée à Cannes pour un film descriptif du système colonial européen abordé d’un point de vue féminin. Celle-ci aurait pour mentor Ruben Östlund, double palme d'or.



Le cinéaste suédois vient de remporter la deuxième Palme d’or de sa carrière pour le long-métrage "Sans filtre", une comédie acerbe suivant le naufrage d’un yacht qui contraint une mannequin, un influenceur, le capitaine et les employés à cohabiter, avec Harris Dickinson, Charlbi Dean Kriek et Woody Harrelson dans les rôles principaux.



Le projet au un haut potentiel artistique promet une visibilité sur grand écran à l’Est de l’île, beaucoup moins mis en lumière que l’Ouest de l’île avec ses plages de sable fin et laisse La Réunion rêver, pourquoi pas, d’une place au festival de Cannes d’ici l’an prochain.