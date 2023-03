A la Une . L’Esport Réunion monte d'un level

Nouvelle année, nouvelle saison. Voilà le message que voulait faire passer l’équipe de LER (L'Esport Réunion) lors de la conférence de presse de lancement des compétitions de 2023. L’offre de jeux disponible s’épaissit, passant de 4 à 6, avec toujours LoL et Fifa comme têtes d’affiche. Par Maxime Bonnet - Publié le Jeudi 9 Mars 2023 à 16:59

Une compétition ouverte sur l’océan Indien, qui étoffe encore les disciplines proposées. Le pari de la LER en 2023 semble osé, mais Chris Egiziano se veut confiant pour l’avenir. “Nous sommes encore dans une compétition semi-pro, car les joueurs ne peuvent pas encore totalement en vivre. Mais le niveau est exigeant et il devient nécessaire pour les équipes de mettre en place une certaine discipline. Nous essayons également de les former sur la communication, pour les aider à aller chercher des sponsors”, explique le chef de projet à la LER.



Par rapport à 2022, la saison 2023 se veut plus resserrée, avec une durée de 5 mois. Ainsi le coup d’envoi de l’Opening season sera sifflée ce week-end. Elle se clôturera en beauté en août prochain, avec le festival Geekali. “Nous avons tenu compte des retours de nos participants, qui voulaient une saison plus resserrée. Pour la première fois, la compétition est aussi ouverte aux joueurs mauriciens”, poursuit Chris Egiziano. Petite nouveauté pour 2023, les jeux de combat font leur entrée sur le ring. Jouable uniquement en solo, Tekken et Street-Fighter vont faire le bonheur des passionnés.

“Il faut développer ce secteur à La Réunion”



“Je suis heureux de voir un milieu esport prendre forme sur l’île. Il faut développer ce secteur à La Réunion, afin de rattraper le retard avec l’Hexagone, et permettre à nos pépites péi de se faire connaître. Au-delà des joueurs, c’est tout un écosystème, avec des filières à élargir, et des métiers encore à créer”, ajoute Kevin Alamélou, le directeur de LER. Ainsi, une douzaine de “casteurs”, c'est-à-dire les commentateurs des matchs d’esport, ont été sélectionnés pour cette saison.



D'ailleurs, ce dernier ne cache pas ses ambitions pour la scène esport réunionnaise. “Nous voulons aller plus loin sur l’international, avec pourquoi pas des compétitions mondiales. Un partenariat avec LDLC-OL [équipe esport de l’OL, ndlr] est désormais acté, et les scouts du club viendront régulièrement observer les matchs. les joueurs les plus talentueux pourront ensuite se voir proposer de partir avec eux”, poursuit Kevin Alamélou.



Pour tenter de mieux s’imposer dans la zone et à l'international, une délégation va ainsi partir pour les Etats-Unis, afin de rencontrer les acteurs du secteur au GDC [Game Developers Conference]. Kevin Alamélou espère impliquer les éditeurs de jeux sur les compétitions dans l’océan Indien. “La plupart des grandes compétitions esport sont organisées directement par les éditeurs. En fédérant autour de nous Maurice, Madagascar et une partie de l’Afrique, nous espérons les convaincre d’investir chez nous. Il y a un vivier de joueurs, et nous voulons leur prouver qu’ils ont tout à gagner à travailler avec nous”.



Les inscriptions sont toujours ouvertes, et totalement gratuites. La LER est même prête à aider les joueurs souhaitant s’investir, à trouver une équipe.