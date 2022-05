A la Une . L'Esport Réunion : Suivez en direct la première soirée de compétition sur Rocket League

L'Esport Réunion démarre ce vendredi sa première saison sur 4 jeux très connus. Le tournoi commence avec des matchs de Rocket League entre des équipes réunionnaises. Les confrontations sont à suivre en direct sur les réseaux sociaux ! Par Baradi Siva - Publié le Vendredi 6 Mai 2022 à 18:42

Suivez la compétition sur Facebook :







Suivez la compétition sur Twitch :





L'Esport Réunion



4 compétitions seront organisées sur plusieurs mois à La Réunion sur 4 jeux très appréciés des gamers locaux : Rocket League, Fifa, Valorant et League Of Legends.



Le tournoi se déroule en quatre phase et vise à professionnaliser la filière pour ouvrir les portes aux passionnés de sports vidéo qui rêvent de venir pro-gamers.







Baradi Siva Rédacteur en chef adjoint Qui a fait quoi, où, quand et pourquoi ? 📧 baradi.siva@zinfos974.com 📞 06... En savoir plus sur cet auteur