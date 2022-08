A la Une .. L'Esport Réunion : Les barrages se jouent en public au Geekali

Le Geekali se tient ce week-end à la Nordev. Les visiteurs pourront assister à des matchs importants pour la L'Esport Réunion. 7 matchs de barrage se tiennent ce samedi, les équipes s'affrontent pour une place dans la Welcome Season. Par Baradi Siva - Publié le Samedi 6 Août 2022 à 08:37



Le tout premier championnat de L'Esport Réunion a démarré début mai. Dizaines d'équipes se sont affrontées chaque semaine sur 4 jeux différents. Ces mois acharnés de compétition en "Open Season" ont permis de dégager un classement sur Fifa, Rocket League, League of Legends et Valorant.



Les équipes les moins bien classées doivent aujourd'hui tenter le tout pour le tout afin d'obtenir une place en "Welcome Season" pour continuer la compétition. Les premiers matchs sont à suivre dès 10 heures à la Nordev durant le Geekali.









