L’Esport Réunion : Des gamers réunionnais payés à jouer

La compétition a repris ce week-end avec la première journée de la Welcome Season sur FIFA 22 et sur League of Legends.Du côté du ballon rond, tous les matchs de la première journée de la Welcome Season ont été joués ce vendredi. Les équipes s’affrontent dans un format “Best Of 3” (le meilleur sur 3 matchs). TBK Esport prend la tête du classement avec deux duels remportés, devant TBK Prod et BIJU Esport qui terminent la journée avec une victoire et une défaite. MILS Esport réalise la plus mauvaise opération avec zéro point inscrit en deux games : grosse surprise pour ceux qui étaient invaincus en Open Season.Exhaust Esport a parfaitement démarré cette nouvelle phase avec une victoire sans appel face à La Meute Esport (2-0). Cette dernière équipe s’est rachetée dans la foulée et a infligé le même score à Get Out Esport.