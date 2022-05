A la Une . L'Esport Réunion : Après Fifa hier, League of Legends aujourd'hui

Le deuxième week-end de compétition du championnat de l'Esport Réunion a démarré vendredi soir avec la première journée du championnat de Fifa. Par Baradi Siva - Publié le Samedi 14 Mai 2022 à 15:12



League of Legends est l'un des jeux vidéo les plus populaires au monde. Il s'inscrit dans le genre MOBA (arène de combat en ligne et multi-joueur) et s'approche du style appelé RTS (stratégie en temps réel). Deux équipes s'affrontent sur une arène. Chaque joueur peut choisir l'un des plus de 150 personnages disponibles et connaître leurs pouvoirs et leurs faiblesses. Il s'agit pendant environ 30 minutes de développer une stratégie pour venir détruire le camp ennemi tout en défendant le sien et survivre aux combats directs. La compétition de League of Legends a démarré ce vendredi après-midi dans le cadre de l' Esport Réunion . L'organisation, gérée par des passionnés, a obtenu l'homologation du format compétitif par l'éditeur d'un des plus grands jeux multi-joueurs en ligne, Riot Games.Ce tournoi de League of Legends qui s'étale sur plusieurs mois pourrait donc permettre aux joueurs de La Réunion les plus doués et les plus assidus de se faire remarquer au niveau national, au moins.League of Legends est l'un des jeux vidéo les plus populaires au monde. Il s'inscrit dans le genre MOBA (arène de combat en ligne et multi-joueur) et s'approche du style appelé RTS (stratégie en temps réel). Deux équipes s'affrontent sur une arène. Chaque joueur peut choisir l'un des plus de 150 personnages disponibles et connaître leurs pouvoirs et leurs faiblesses. Il s'agit pendant environ 30 minutes de développer une stratégie pour venir détruire le camp ennemi tout en défendant le sien et survivre aux combats directs.

Un championnat de Fifa dans l'Esport Réunion







Tout le championnat est à suivre en direct sur Twitch ! C'est un autre jeu très populaire partout dans le monde. Des joueurs réunionnais s'affrontent dans un tournoi à visée professionnalisante. 7 joueurs sont engagés dans ce qui ressemble à un tournoi de football étalé sur 8 mois : une phase de poules, des barrages, une deuxième phase de poules avant un tournoi à élimination directe.





