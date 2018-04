L’Espace Public Numérique est opérationnel à La Saline

Réduire la fracture numérique, démocratiser l’outil informatique et accompagner le public « débutant » dans la réalisation de ses démarches en ligne (déclaration fiscale, recherche d’emploi…) sont les grands objectifs de l’Espace Public Numérique.L’EPN est fonctionnel depuis quelques semaines à la Saline (ancien local CODRAS). De ce fait, des postes informatiques et des animateurs sont à la disposition des administrés qui sont toujours encadrés, mais jamais abandonnés seuls, face à l’écran et le clavier de l’ordinateur.Le public est accompagné jusqu’à ce qu’il soit autonome. Des ateliers d’initiation à l’outil informatique seront mis en place prochainement.Pour tout renseignement, appeler le 0262 70 43 05.