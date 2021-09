A la Une . L'Espace Océan utilisé comme site de décharge éphémère, l'explication de la mairie

L'étrange ballet "dépôt d’encombrants suivi d’une collecte par les camions grappin" de la Cinor sur l’Espace Océan se fait dans le cadre de l’opération "Netoy nout vil". La mairie de Saint-Denis explique la démarche provisoire, et exceptionnelle par son ampleur, de lutter contre une flambée de la dengue à l’approche de l’été. Par Ludovic Grondin - Publié le Mercredi 15 Septembre 2021 à 13:40





La semaine dernière en effet, la mairie avait prévenu la population (voir le lien plus bas) de cette opération "vide fond de cour" à l’occasion du World Clean-up day 2021, en français : la journée mondiale du nettoyage de la planète.



Ainsi, du 13 au 16 septembre, les habitants de quatre nouveaux quartiers du chef-lieu étaient (et sont) invités à un vide cour participatif afin d’éliminer les sources de gîtes larvaires.



La mairie et la Cinor ont pour ce faire mobilisé 130 agents, 16 camions et tous les habitants des quartiers prêts à y mettre du leur.



"Cette seconde édition de Nétoy nout vil a pour ambition de prévenir la prolifération des moustiques aedes, vecteurs de la dengue. À l’issue de ces deux opérations, c’est l’ensemble du territoire communal qui aura été passé au crible", programme la Ville.





9 septembre : World Clean Up Day : Saint-Denis lutte contre les déchets et la dengue

14 septembre : St-Denis : Le Pôle Océan transformé en décharge éphémère ! "Hier mardi avait lieu le deuxième jour de l’opération géante "Netoy nout vil" dans le quartier du centre ville et du bas de la rue Maréchal Leclerc. Or, il faut une zone « tampon » pour réunir les déchets des riverains après leur vide cour pour permettre aux camions de la Cinor de les conduire en déchèterie.... Nous nettoyons la ville en prévision de la saison des pluies et donc de la dengue et sommes en phase avec la journée mondiale de nettoyage de la planète", nous indique la mairie de Saint-Denis.La semaine dernière en effet, la mairie avait prévenu la population (voir le lien plus bas) de cette opération "vide fond de cour" à l’occasion du World Clean-up day 2021, en français : la journée mondiale du nettoyage de la planète.Ainsi, du 13 au 16 septembre, les habitants de quatre nouveaux quartiers du chef-lieu étaient (et sont) invités à un vide cour participatif afin d’éliminer les sources de gîtes larvaires.La mairie et la Cinor ont pour ce faire mobilisé 130 agents, 16 camions et tous les habitants des quartiers prêts à y mettre du leur."Cette seconde édition de Nétoy nout vil a pour ambition de prévenir la prolifération des moustiques aedes, vecteurs de la dengue. À l’issue de ces deux opérations, c’est l’ensemble du territoire communal qui aura été passé au crible", programme la Ville.







Publicité Publicité