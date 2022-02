A la Une . L'Ermitage : La patrouille équestre de la gendarmerie stoppe un homme armé d'un couteau

La vie n'est pas toujours un long fleuve tranquille pour les gendarmes de la compagnie de Saint-Paul. Le mercredi 19 janvier dernier, c'est à cheval que les militaires ont retrouvé un individu qui venait de commettre un vol avec arme, comme ils l'expliquent sur leur page Facebook : Par Regis Labrousse - Publié le Mardi 8 Février 2022 à 11:23

Retour sur cette action menée avec succès par le poste lagon et le groupe équestre de la Gendarmerie le mercredi 19 janvier 2022 à Saint-Gilles les Bains.



Le poste lagon effectuait ce jour-là une patrouille pédestre à proximité de la plage de l'Ermitage quand un vol avec arme leur est signalé. Un homme aurait été blessé avec un couteau.



Dès leur arrivée, la victime, blessée au bras, est rapidement prise en charge par les militaires qui lui prodiguent les premiers soins. L'homme désigne son agresseur et sa direction de fuite.



Le groupe équestre se lance alors à la poursuite de l'individu, toujours armé de son couteau, et procède rapidement à son interpellation. Il a été placé en garde à vue à la brigade de St-Gilles. Déjà connu pour des faits similaires, il est condamné à 15 mois d'emprisonnement ferme (révocation d'un sursis de 9 mois) et incarcéré.





