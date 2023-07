La grande Une L'Equipe imagine la sélection de foot de La Réunion

Le journal sportif national L’Equipe a imaginé des sélections régionales de football. Selon leurs critères, La Réunion aurait une équipe “équilibrée et expérimentée”. Par Baradi Siva - Publié le Samedi 8 Juillet 2023 à 07:04





L’ L’Equipe , la référence du journalisme sportif en France, a réalisé quelque chose d’inédit. La rédaction s’est attelée à imaginer ce à quoi pourraient ressembler des sélections de football si chaque Région était considérée comme une nation footballistique.L’ équipe-type de La Réunion a été créée avec les mêmes règles que le football international. Les joueurs sont éligibles s’ils sont nés dans la région concernée, y a grandi ou encore a des attaches familiales. Les footballeurs qui n’ont pas été sélectionnés en Equipe de France ou ont joué pour un autre pays restent éligibles.

Le classement de l’équipe de La Réunion



La sélection de La Réunion ne s’en sort pas mal du tout avec une équipe-type qui pourrait entrer dans le Top 50 du classement de la FIFA. La sélection de La Réunion se situerait donc au niveau du Costa Rica, l’Arabie Saoudite ou encore de la Finlande, selon l’estimation de L’Equipe.



Mais la valeur cumulée des joueurs pouvant figurer dans une équipe régionale de La Réunion n’atteint que 22 millions d’euros. C’est beaucoup moins que la Bourgogne-Franche-Comté (93 millions d’euros) où l’on retrouverait Antoine Griezmann, ou encore l’effrayante Île-de-France, d’une valeur de plus d’un demi-million d’euros grâce à Kylian Mbappé (PSG), Randal Kolo Muani (Francfort), Riyad Mahrez (Manchester City), Christopher Nkunku (Chelsea), Adrien Rabiot (Juventus) ou encore Ibrahima Konaté (Liverpool), notamment.



La Réunion se trouve en bas du classement des régions et ne devance que la Corse et Mayotte pour ce qui est de la valeur monétaire de ses joueurs.

Les stars de l’équipe de La Réunion



Trois joueurs encore en activité se détachent de la sélection. Ludovic Ajorque, en contrat à Mayence en Allemagne, a la plus forte valeur sur le marché des transferts (moins de 10 millions d’euros).



L’emblématique milieu de terrain de l’Olympique de Marseille est toujours un joueur qui peut être décisif, mais a vu son prix baisser fortement la saison passée, boudé par son entraîneur et par moment juste en terme de forme.



Le troisième “haut profil” est le milieu défensif Francis Coquelin qui évolue à Villareal en Espagne.



Mais d’autres joueurs qui ont de l’expérience viennent gonfler l’effectif réunionnais comme Zacharie Boucher, portier à Bastia ou encore Kevin Théophile-Catherine (aussi sélectionnable en Martinique ou en Bretagne), Ronny Rodelin ou Wesley Saïd, qui ont tous à un moment connu la Ligue 1.



Des jeunes prometteurs apportent aussi de la vitesse comme Rayan Ponti (Bourg-en-Bresse), Yoël Armougom (Clermont) ou encore Rayan Raveloson (Auxerre).

Les caractéristiques de l’équipe de La Réunion



Le onze-type dessiné par L’Equipe pour l’occasion souffre cependant d’un mal : l’âge. Les meilleurs profils sont tous trentenaires et même s’ils font preuve d’une véritable intelligence de jeu, ils ont pour beaucoup d’entre eux plus l’habitude de jouer des matchs entiers. Les joueurs de l’équipe de La Réunion sont pour la plupart des remplaçants dans leurs clubs.



L’Equipe a décidé d’aligner l’équipe A de La Réunion en 4-4-2 diamant. Wesley Saïd et Ludovic Ajorque en attaque, Dimitri Payet en meneur de jeu avec sur les ailes Rayan Raveloson et Adrien Trebel ainsi que Francis Coquelin en récupérateur. Romain Métanire et Yoël Armougom occupent les côtés de la défense avec Harisson Marcelin et Kevin Théophile-Catherine en charnière centrale.

Voici tous les joueurs qui pourraient jouer pour La Réunion selon L’Equipe



Gardiens : Melvin Adrien (Madagascar/Thonon Evian), Zacharie Boucher (Bastia), Sonny Laiton (Auxerre)...



Défenseurs : Yoël Armougom (Clermont), Kenji-Van Boto (Auxerre), Thomas Fontaine (Madagascar/Genclerbirligi, fin de contrat), Harisson Marcelin (Monaco), Romain Métanire (Madagascar/libre), Jérôme Mombris (Madagascar/Gazélec), Scotty Sadzoute (OH Louvain), Samuel Souprayen (Botev Plovdiv [BUL], fin de contrat), Kevin Théophilie-Catherine (Dinamo Zagreb [CRO])...



Milieux : Francis Coquelin (Villarreal), Loïc Damour (Versailles), Loïc Lapoussin (Madagascar/Saint-Gilloise), Dimitri Payet (OM), Rayan Ponti (Bourg-en-Bresse), Rayan Raveloson (Madagascar/Auxerre), Adrien Trebel (Anderlecht, fin de contrat)...



Attaquants : Ludovic Ajorque (Mayence), Dorian Bertrand (Madagascar/FC Arges [ROU]), Alexandre Ramalingom (Madagascar/Sedan), Ronny Rodelin (Servette), Wesley Saïd (Lens)...



