L’Équipe de France de volley-ball a joué pour l’US des Aigles Blancs de Saint-Paul

En effet, dans le but de soutenir et valoriser les clubs amateurs, la Fédération Française de volley-ball et la MAIF ont mis en place des actions phares pour les soutenir dans ce contexte sanitaire particulier et contraignant. Les sets marqués par les récents champions olympiques ont été convertis en dons en faveur de clubs engagés dans une démarche de développement durable, selon le barème suivant : 3000 euros pour une victoire avec trois sets marqués, 2000 euros pour deux sets marqués, et 1000 euros pour un set.

La victoire et les trois sets marqués par l’équipe de France ont ainsi rapporté 3000 euros à l’Union Sportive des Aigles Blancs.

Crédit photo : ©FFVOLLEY