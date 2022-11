Revenir à la Rubrique MAIRIE DE SAINT PAUL L’Éperon accueille un marché de l’art Un marché des artistes indépendants aura pour théâtre le Village artisanal de l’Éperon ce samedi 19 et ce dimanche 20 novembre 2022, de 9 à 18 heures, sans interruption. Il s’agit d’un événement gratuit proposé par l’Union des Artistes de La Réunion en partenariat avec Saint-Paul, Ville d’Art et d’Histoire, et avec d’autres partenaires.





Pour rappel, Saint-Paul a déjà organisé plusieurs marchés thématiques ou d’autres manifestations de ce type. 25 artistes peintres et sculpteurs exposeront leurs créations (peintures, sculptures, aquarelles, pastels, fusain, objets dérivés) dans une ambiance de marché de l’art. Vous pourrez aussi venir rencontrer et échanger avec eux. L’occasion unique de découvrir leurs talents, leurs techniques et d’assister également à des démonstrations.Le dimanche 20 novembre à 15h30, un tirage au sort attribuera à un visiteur, un tableau réalisé par les artistes exposants pendant le week-end.Ce marché participe aussi à donner un espace aux talents et aux créativités du territoire mais aussi de toute La Réunion. Proposer ce marché contribue aussi à dynamiser et à renforcer l’attractivité du territoire de Saint-Paul.Ainsi, ces artistes bénéficient d’une opportunité pour promouvoir leur savoir-faire et gagner ainsi en visibilité. Ce soutien aux artistes résulte de l’engagement fort de la Municipalité envers le secteur de l’art et de la culture.Pour rappel, Saint-Paul a déjà organisé plusieurs marchés thématiques ou d’autres manifestations de ce type.





