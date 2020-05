L’Entre-Deux réinvestit Bachil Valy

C’est plein d’émotion, mais masqués que les élus de l’Entre-Deux se sont retrouvés aujourd’hui pour élire leur maire.



Ce conseil municipal d’installation se déroulait à la salle d’animations et de loisirs et sur Facebook.



Le maire Bachil Valy est réinvesti pour un nouveau mandat.



Huit adjoints et huit délégués l'épauleront pour ces six prochaines années. Une nouvelle équipe composée d’anciens élus

et de nouveaux très motivés.