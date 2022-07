A la Une . L’Entre-Deux organise la 17e édition de la fête du Choca

La ville de L’Entre-Deux organise le week-end prochain la fête du Choca. Durant trois jours, les visiteurs pourront découvrir la richesse agricole et artisanale de la commune, ainsi qu’un plateau artistique exceptionnel. L’incontournable élection de Mamie Choca sera bien évidemment au rendez-vous. Par NP - Publié le Mardi 19 Juillet 2022 à 14:09

À L’Entre-Deux, la tradition est partout. La fête du Choca ne fait pas exception. Du 22 au 24 juillet, la commune organise la 17e édition de cette foire artisanale mettant en avant cette plante qui a aidé à tisser l’Histoire de La Réunion.



"Une fête qui vient honorer le terroir, riche de ses ressources naturelles, de son patrimoine culturel et architectural, mais aussi de ses traditions et de ceux qui cultivent et transmettent leur savoir-faire", souligne Bachil Valy avant d’ajouter que "c’est une fierté, un devoir pour nous, c’est nout’ gayar kréol et notre biodiversité que nout mèt en lèr !"



Parmi les traditions de l’évènement, l’élection de Mamie Choca et le radio-crochet pour talents locaux. Côté spectacle, Jeane Manson est l’invitée d’honneur aux côtés d’artistes locaux comme Thierry Jardinot, Emiguël, Clara ou Médérice assureront l’ambiance.



Bien évidemment, les exposants seront également présents en force avec une cinquantaine de stands.