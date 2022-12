L’Entre-Deux inaugure la fresque "Figir Bras-Long"

Le communiqué :



Ils se nomment Enza, Mélissa, Théo, Emy, quatre heureux collégiens, encadrés par l’artiste régional et national Yren et qui ont réalisé une fresque murale intitulée « Figir Bras-Long » sur l’aire sportive du Street Workout.



Une initiation culturelle où le graffiti urbain est roi, et durant laquelle chacun a su pleinement s’investir, aux côtés du Pôle Jeunes du CCAS, pilote du projet artistique.

Photographie, peinture au spray, traits, contours, visages, montagnes et rayonnement réunionnais que les jeunes ont mis en avant.

Une œuvre qui a trouvé sa place dans le panorama paysager des hauts, grâce au soutien de la bourse STRADA de l’ADAGP, et que, Bachil Valy Président du CCAS, tient ici à saluer !



Pour ceux qui souhaitent admirer le chef-d’œuvre, rendez-vous dans le magnifique écrin qu’est le quartier de Bras-Long à l’Entre-Deux !



A souligner également la contribution de l’artiste musical Ovir qui pour l’occasion, a composé et interprété « Street Workout », du bon rap lakour !