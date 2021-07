Communiqué L’Entre-Deux dévoile ses trésors

La ville organise la première édition d’une manifestation qui a pour objectif de valoriser l’artisanat et l’agriculture durable. Par NP - Publié le Mardi 6 Juillet 2021 à 16:15

Le choca, emblème de la ville sera bien évidemment mis à l’honneur sous forme de mets mais via l’artisanat.



La commune de l’Entre-Deux s’affaire aux derniers préparatifs de la toute première édition de sa manifestation intitulée “Les Trésors de l’Entre-Deux – Zarlor l’Entre-Deux” le dimanche 18 juillet prochain sur la Place de La Liberté de 09h00 à 17h00.



Pain traditionnel, confitures variées, chutney, mets au choca (samoussas, quiches, nems, etc.) pâtés créoles, gâteaux, … et bien d’autres saveurs de chez nous !



Sans oublier, les incontournables babouches en choca, chapeaux, soubik, tableaux, accessoires en cuir, bambou et textiles, poteries d’exception, légumes, plantes et bien d’autres trésors confectionnés à l’Entre-Deux.



Les exposants y ont mis tout leur cœur pour offrir leurs plus prestigieuses créations. Vous l’avez compris, durant cette animation champêtre, l’accent sera exclusivement mis sur la créativité de notre artisanat local et l’agriculture durable de notre terroir.



Le savoir-faire local lé en l’air le 18 juillet, avec la participation de notre service Transition Ecologique et des agriculteurs du village.