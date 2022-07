Communiqué L’Entre-Deux accueille Jeane Manson

L’artiste, qui est la tête d’affiche de la fête du Choca, est arrivée ce mercredi matin à La Réunion. Une délégation de la commune est allée l’accueillir à l’aéroport. Par Gaëtan Dumuids - Publié le Mercredi 20 Juillet 2022 à 17:12

Le communiqué :



Elle a posé ses valises sur l’île aujourd’hui, et interprétera ses plus belles chansons ce samedi 23 juillet à 21h sur la Place de La Liberté à l’Entre-Deux !



Mesdames, Messieurs, la charmante et adorable artiste musicale Jeane Manson a été accueillie par une délégation de la Ville de l’Entre-Deux, notamment Geneviève Belmas élue à la Culture et à la Communication, accompagnée de son service.



Rendez-vous dès ce vendredi à 10h pour l’ouverture de la Fête du Choca et ce samedi à 21h pour le concert de Jeane Manson et bien d’autres surprises !





