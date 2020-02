L'Entre-Deux : Le corps retrouvé est bien celui du jeune Sissey Akono

L'information est confirmée par le parquet de Saint-Pierre ce mardi après-midi, le corps retrouvé à proximité du pont de l'Entre-Deux a été identifié par l'institut de médecine légale. Il s'agit bien du corps de Sissey Akono. Le jeune homme âgé de 16 ans était porté disparu depuis le 20 janvier 2020."Les circonstances du décès ne sont pas encore établies et nécessitent la poursuite des investigations. Les services de police de St Pierre sont saisis de l'enquête en recherche des causes de la mort", indique la procureure de la République de Saint-Pierre.Pour rappel, c'est lors d'une battue organisée par la famille et les proches de Sissey Akono que la découverte macabre a été effectuée , dans le lit de la rivière.