L'Enquête Santé débute ce lundi à La Réunion

Cet outil d’aide à la décision, mené conjointement par le ministère des Solidarités et de la Santé et l’Insee, est utilisé par les institutions et les chercheurs pour mettre en place et évaluer les politiques publiques de santé.



La Direction de la recherche, des études, de l’évaluation et des statistiques (Drees) a pour mission prioritaire de doter le ministère des Solidarités et de la Santé d’une meilleure capacité d’observation, d’expertise et d’évaluation dans le domaine de la santé et de la solidarité. La Drees fait partie du service statistique public.



L'Enquête Santé aborde plusieurs thématiques et collecte des informations sur l’état de santé, l’accès aux soins, les habitudes de vie, le recours aux mutuelles, la situation sociodémographique ou encore les conditions de logement.



Les résultats de 2014 nous ont appris par exemple que 30 % des Français déclaraient souffrir d’un mal de dos chronique contre 23 % pour l’ensemble de la population de l ’Union européenne. Concernant le tabagisme, fumer quotidiennement est plus répandu en France que dans l’ensemble de l’Europe. Les taux d’obésité en France et dans l’Europe sont comparables. Par ailleurs, on apprenait également que la moitié des Français voyaient un médecin dans le mois, soit un peu plus que la moyenne européenne.