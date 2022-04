Communiqué "L'Energie Citoyenne en Action" appelle à un pacte républicains pour le 2nd tour

Isaline Tronc, candidate aux élections législatives sur la 7ème circonscription, et son suppléant David Diony Aipar appellent à un pacte républicains "respectueux des millions de citoyens qui ont voté contre Macon, contre Le Pen et contre Zemmour. Par N.P - Publié le Mardi 12 Avril 2022 à 18:10

Le communiqué :



Que l’arrogance d’Emmanuel MACRON et de son équipe ne nous conduise pas au chaos de l’extrême droite !



Que les voix des plus de 14,7 millions de citoyens qui ont voté contre LE PEN & ZEMMOUR et contre MACRON soient entendues par le candidat du front républicain du 24 avril 2022, Que des Garanties soient apportées officiellement par ce candidat au sein D’UN PACTE REPUBLICAIN avec les candidats du 1er tour ayant appelé à la mobilisation contre l’extrême droite.



Durant ces cinq ans de macronie, les citoyens ont subi des atteintes violentes à leurs droits, à leurs libertés, à leur respect et à leur dignité.



Que de mesures de violences en tout genre : physiques, sociales, économiques, sociétales, sanitaires... ! Emmanuel MACRON a notamment inscrit dans le droit commun l’état d’urgence avec tous les pouvoirs qui en découlent, et s’est autorisé «son petit conseil de défense » personnel. A cause de cette politique de casse, notre pays en est arrivé là ... les citoyens sont arrivés à saturation !



Ce Quinquennat d’Emmanuel MACRON a ainsi ouvert la boîte de Pandore, fournissant des outils utiles à une politique extrémiste ! Il a aussi, sans aucun état d’âme, contribué à la banalisation de l’extrême droite, allant jusqu’à flirter dangereusement avec des thèmes de néolibéralisme.



-Quelle aura été et est la part d’irresponsabilité de ces politiciens macronistes obnubilés par leur soif de conserver leur Pouvoir à tout prix ? ... même à jouer avec le feu en manoeuvrant pour « choisir » leur adversaire politique au second tour et tenter de bénéficier d’un front républicain sans contrepartie.



-Quelle aura été la part de stratégie de ces politiciens macronistes pour faciliter l’accès de notre pays à l’extrême droite ?



Ces questions pour lesquelles nous n’aurons pas de réponses immédiates méritent selon nous d’être posées : Irresponsabilité ou Manipulation ... Les conséquences sont aujourd’hui hélas bien les mêmes et réelles !



Ces attitudes calculatrices dangereuses nous ont conduits au pied du mur.



A présent que nous sommes dans cette situation, il faut trouver la porte de sortie qui nous permettra de sauver notre pays des dérives d’extrêmes droites.



Cette porte de sortie doit permettre à tous les citoyens que nous sommes, sans distinction de nos origines, de continuer à vivre dans notre démocratie, dans notre République portée par nos valeurs républicaines « Liberté, Egalité, Fraternité », dans notre pays des droits de l’homme et du citoyen, dans le respect de chacun. Notre « Viv’ Ensemb‘ rényoné » est aussi en péril !



C’est la raison pour laquelle, « L’énergie citoyenne en action », qu’Isaline TRONC représentera aux futures législatives sur la 7ème circonscription, en appelle à un PACTE REPUBLICAIN ! Nous devons obtenir du candidat du 2nd tour, E. MACRON et de son équipe, l’organisation d’une réunion en urgence avec les candidats du 1er tour ayant appelé à constituer un front républicain contre LE PEN&ZEMMOUR : CE PACTE REPUBLICAIN EST INDISPENSABLE ! Car ce sont plus de 14,7 millions de citoyens qui ont voté contre M. MACRON, contre Mme LE PEN&ZEMMOUR.



Leurs voix doivent être prises en compte par le candidat du front républicain dans ses engagements, et les candidats du 1er tour appelant à ce front républicain doivent y veiller scrupuleusement AU SEIN DU PACTE REPUBLICAIN !



L’objectif de cette table ronde officielle est de définir et d’apporter de toute urgence des GARANTIES CLAIRES, à inscrire noir sur blanc, dans le marbre, en faveur des besoins légitimes des 14,7 millions de citoyens ayant exprimé, par la voie des urnes dimanche 10 avril 2022, leurs revendications sociétales et leur ras-le-bol.



Le bon sens doit reprendre le dessus. Sans ce bon sens retrouvé et sans le respect des millions citoyens qui se sont exprimés dans les urnes, sans des engagements forts et officiels au sein d’un PACTE REPUBLICAIN, le risque de bascule est réel.



Il reste 11 jours pour bâtir un VRAI PACTE REPUBLICAIN - Au travail !



Isaline TRONC

Candidate aux élections législatives

Suppléant : David Diony AIPAR

7 ème circonscription La Réunion