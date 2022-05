L’Eid-Ul-Fitr illumine les valeurs de l’Islam

La villa du Département revêtait dimanche 22 mai les couleurs de l’Islam pour célébrer, en présence de la communauté musulmane, l’Eid-Ul-Fitr. Au programme : danses, atelier de calligraphie, expositions, artisanat local... « Cet événement fait rayonner le bien vivre-ensemble qui fait de La Réunion, une terre exemplaire de dialogue interreligieux et qui donne à voir une île multiculturelle et multicultuelle où chaque confession peut pratiquer librement sa religion. Le tout, dans le respect du principe de laïcité et des valeurs républicaines ». Tels ont été les propos de Cyrille Melchior, Président du Département à l'occasion de l'ouverture de cette journée tant attendue, après 2 ans de pause imposée par la Covid.Au rythme des spectacles de danses, et des ateliers de découverte des saveurs gastronomiques et des senteurs de l’Orient, les participants ont pu renouer avec ce moment de partage, de solidarité qui ponctue la vie réunionnaise.Cette journée met aussi à l’honneur le travail des associations qui œuvrent aux côtés des plus fragiles et des plus démunis, à travers notamment la distribution de colis alimentaires.Visionner la vidéo :Retour en images :