L’Économie Circulaire à la Réunion : Tous solidaires !



Construire un modèle d’économie positive avec la jeunesse réunionnaise

LA RÉUNION ECOPOSITIVE :

Construire un modèle vertueux autour de l’Économie Circulaire Conformément aux recommandations de la Commission Européenne, la Région s’engage pour un scénario « zéro déchet », intégré dans les actions inscrites au Plan Régional de Prévention et de Gestion des Déchets (PRPGD) en faveur de l’économie circulaire.

La Région soutient l’économie circulaire pour La Réunion, un modèle d’économie positive qui s’appuie sur une démarche globale visant à réduire à la source la production de déchets. Il s’agit d’intervenir à trois niveaux :

produire sobrement (via l’éco-conception notamment)

optimiser et allonger l’usage (via l’économie du partage, le réemploi par exemple)

préserver la matière (grâce au compostage ou au recyclage)..

Ce modèle permet de passer d’une économie linéaire « produire, consommer, jeter » à une économie créatrice d’activité et d’emplois, un modèle vertueux.

La Collectivité accompagne les entreprises dans leur transition écologique, oeuvre pour une structuration des filières, soutient le recyclage et aide au développement de solutions vertes telles que les « ressourceries » ou autres ateliers de réparation et de valorisation.

CAP VERS L’ÉCONOMIE CIRCULAIRE

Avec le Lycée Professionnel Isnelle Amelin Labellisé E3D (Établissement engagé dans une Démarche globale de Développement Durable) de niveau 3, le lycée professionnel Isnelle Amelin dispose de 60 écodélégués et mène de nombreuses actions en faveur de l’économie circulaire. Les actions EDD permettent aux élèves de développer leur citoyenneté en développant une pensée critique, une pensée créatrice, de les sensibiliser aux questions environnementales. Des visites d’associations ou d’entreprises sont ainsi régulièrement organisées :

Association Ti Tang Récup (sites de récupération de textiles)

Entreprise COREPILE (collecte et le recyclage des piles et accumulateurs portables)

Participation au Festival Alimenterre 2018 avec Terra Habilis Océan Indien

Course contre la faim pour découvrir le quotidien des familles aidés au Tchad avec ACF International

Pour une gestion durable de l’établissement, professeurs et élèves travaillent sur :

• un changement dans les modes de consommation : gestion des achats de produit (produits d’entretien , feutres Green label, papiers certifiés management), commande des repas au restaurant scolaire en tenant compte de l’effectif présent,

• une amélioration du cadre de vie : aménagement salle des profs, salle de repose des agents, bar à salade en restauration pour éviter le gaspillage.

Le lycée Isnelle Amelin porte le projet de « Charity Shop » ou comment redonner une seconde vie aux chutes de textiles ou autres tissus jetés.

LE CONCOURS L’ÉCONOMIE CIRCULAIRE À LA RÉUNION : TOUS SOLIDAIRES !

Un partenariat avec le rectorat pour sensibiliser les jeunes La Région souhaite sensibiliser la jeunesse réunionnaise à cette démarche d'économie circulaire.





En partenariat avec l’Académie de La Réunion, la Collectivité lance un concours régional intitulé « L’économie circulaire à La Réunion : tous solidaires ! », ouvert à tous les élèves scolarisés dans un lycée public de La Réunion. Objectif : permettre aux jeunes de comprendre qu’ils peuvent contribuer à changer ce modèle économique linéaire pour un développement de leur environnement plus rationnel et plus durable. Une ouverture sur le monde associatif ou de l’entreprise solidaire, souhaitée dans la démarche de réalisation du projet, leur montrera aussi que la transformation du modèle actuel participe à la création d’emplois et au développement d’initiatives locales.

Avec l’aide de leurs enseignants, les élèves devront répondre à un appel à projets en proposant une vidéo représentant leur conception de l’économie circulaire et mettant en scène la genèse de leur projet (réalisation artistique, concept, maquette…).

Le concours se déroulera entre novembre 2019 et juin 2020. Afin de valoriser l’établissement porteur du projet, mais aussi de proposer des prix qui répondent au concept d’économie circulaire, les prix attribués seront réalisés par les élèves de la voie professionnelle du Lycée Jean Joly, dans le cadre pédagogique des « objets confectionnés » tels que des kiosques, du mobilier urbain etc...

La Réunion Positive

