Communiqué "L'Écologie sera bel et bien présente aux législatives à La Réunion"

Les directions nationales de Génération Ecologie et d’EELV ont validé trois candidatures de Génération Ecologie, informe Vincent Défaud, membre du Conseil exécutif de Génération Ecologie, chargé des Outre-mer. Par N.P - Publié le Mardi 10 Mai 2022 à 14:16

Le communiqué :



Puisque les Outre-mer sont hors accord de la Nouvelle Union Populaire Écologique et Sociale (NUPES), nos territoires pouvaient apparaître comme la variable d’ajustement de l’écologie. De nombreux militants écolos ont donc légitimement fait part de leur mécontentement à nos instances. Après discussions, ce lundi 09 mai 2022, les directions nationales de Génération Ecologie et d’EELV ont ainsi validé trois candidatures de Génération Ecologie qui porteront les couleurs du Pôle Écologiste à La Réunion pour les élections législatives des 12 et 19 juin prochains. Il s’agit de : Pour la 1e circonscription (974-01) : Ludovic Sautron, référent départemental de Génération Ecologie La Réunion ;

Pour la 2e circonscription (974-02) : Vincent Defaud, membre du Conseil Exécutif de Génération Ecologie chargé des Outre-mer ;

Et pour la 4e circonscription (974-04) : Ruth Dijoux, personnalité issue de la société civile. Seuls ces trois candidats peuvent se prévaloir de l’investiture et de l’étiquette de Génération Ecologie et du Pôle Écologiste dans leur circonscription respective.

Clarification étant faite, la campagne pour l'Écologie à l’Assemblée est lancée !



Vincent Defaud

Membre du Conseil Exécutif de Génération Ecologie, chargé des Outre-mer.

Candidat du Pôle Écologiste sur la 2e circonscription de La Réunion (974-02) Puisque les Outre-mer sont hors accord de la Nouvelle Union Populaire Écologique et Sociale (NUPES), nos territoires pouvaient apparaître comme la variable d’ajustement de l’écologie. De nombreux militants écolos ont donc légitimement fait part de leur mécontentement à nos instances. Après discussions, ce lundi 09 mai 2022, les directions nationales de Génération Ecologie et d’EELV ont ainsi validé trois candidatures de Génération Ecologie qui porteront les couleurs du Pôle Écologiste à La Réunion pour les élections législatives des 12 et 19 juin prochains. Il s’agit de :Seuls ces trois candidats peuvent se prévaloir de l’investiture et de l’étiquette de Génération Ecologie et du Pôle Écologiste dans leur circonscription respective.Clarification étant faite, la campagne pour l'Écologie à l’Assemblée est lancée !Membre du Conseil Exécutif de Génération Ecologie, chargé des Outre-mer.Candidat du Pôle Écologiste sur la 2e circonscription de La Réunion (974-02)