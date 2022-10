A la Une . L'École des Musiques actuelles baisse le rideau

L'École des Musiques actuelles de La Réunion ferme ses portes en raison de difficultés financière. Si une pétition avait été lancée par une association d'élèves, d'anciens élèves, de formateurs de l'EMA et d'acteurs culturels pour demander le soutien financier de l'Etat et des collectivités locales, l'appel n'a pas reçu suffisamment d'échos. "La Région est la seule collectivité à avoir répondu à la demande de la direction de l’EMA", regrette la Pyramide inversée. Par N.P - Publié le Mardi 18 Octobre 2022 à 10:41

Le communiqué de la Région Réunion :



C’est avec beaucoup de regret que nous avons appris la fermeture de l’École des Musiques Actuelles de La Réunion, décidée par son directeur et dictée par les difficultés financières rencontrées par l’entreprise.



La Région déplore cette fermeture.



Depuis sa création en 2012, l’EMA s’est imposée comme un outil précieux pour la formation de nos artistes et comme un acteur incontournable du monde de la culture réunionnaise.



Alertée par sa direction suite au retrait de Pôle Emploi (-120 000 euros), la collectivité régionale a mobilisé ses services qui ont travaillé de concert pour proposer à la fois un nouveau cadre d’intervention pour la formation des stagiaires et une aide au fonctionnement pédagogique. Ainsi, prenant en compte ces difficultés, la Région a décidé d’un effort conséquent sous la forme d’une aide globale régionale prévisionnelle de 200 000 euros. Conformément à l’engagement de placer la formation artistique au cœur du projet de mandature, la Région a soutenu l’EMA. Pour rappel, 98 690 euros lui ont été alloués pour l’année 2021 contre 80 000 euros en 2020, sous la précédente mandature.



La Région Réunion est ainsi toujours restée à l’écoute de la direction de l’EMA et a même initié la recherche de solutions pérennes auprès d’autres partenaires qui n’ont, hélas, pas abouti favorablement. La Région est la seule collectivité à avoir répondu à la demande de la direction de l’EMA.



Malgré le soutien régional exceptionnel de 200 000 euros, la direction de l’EMA a considéré que la rentrée 2022/2023 ne pouvait se faire. La Région Réunion le regrette et réitère son appel à l’implication de tous les acteurs publics en faveur de l’enseignement des musiques actuelles à La Réunion.