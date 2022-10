L’École de la deuxième chance recrute

Il s’agit d’une opération portée par l’École de la deuxième chance et par la Mission intercommunale de l’Ouest en soutien avec la Ville de Saint-Paul. Ce projet vise à mobiliser ces jeunes en décrochage scolaire, à leur redonner confiance en soi dans une perspective professionnelle, tout en leur offrant le champ des possibles. La Municipalité s’associe à ces initiatives fédératrices et favorisant l’insertion professionnelle des jeunes sur le marché du travail. Les candidats reçoivent toutes et tous un accompagnement personnalisé et individualisé.



La prochaine session de recrutement se tiendra le jeudi 17 novembre, de 8h30 à 12 heures, à la salle de conférence. Il faudra aussi réserver au 02 62 55 77 92.