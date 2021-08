Revenir à la Rubrique MAIRIE DE SAINT PAUL L’École de la deuxième chance recrute Une session de recrutement se tient ce jeudi 5 août 2021, de 8 heures à 12 heures, à la salle de conférence du front de mer de Saint-Paul. Cette matinée va concerner des jeunes âgé·es de 16 à 25 ans. Attention, il faut absolument prendre rendez-vous au 02 62 55 77 92.



Le respect des gestes barrières et le port du masque restent obligatoires. De nouvelles sessions de recrutement auront lieu toujours à la salle de conférence du front de mer : le 2 septembre

le 30 septembre

le 28 octobre

le 25 novembre

Vous devez aussi contacter le 02 62 55 77 92 pour prendre rendez-vous. La Ville de Saint-Paul s’associe à ces initiatives favorisant l’insertion professionnelle des jeunes sur le marché du travail. Les candidat·es reçoivent toutes et tous un accompagnement personnalisé et individualisé. Il s’agit d’une opération portée par l’École de la deuxième chance et par la Mission intercommunale de l’Ouest en soutien avec la Ville de Saint-Paul. Celle-ci se déroulera conformément aux nouvelles mesures décidées par le Préfet de La Réunion. Une action également organisée dans un cadre sécurisé avec un protocole sanitaire adapté pour lutter contre la Covid-19.Le respect des gestes barrières et le port du masque restent obligatoires. De nouvelles sessions de recrutement auront lieu toujours à la salle de conférence du front de mer :Vous devez aussi contacter le 02 62 55 77 92 pour prendre rendez-vous. La Ville de Saint-Paul s’associe à ces initiatives favorisant l’insertion professionnelle des jeunes sur le marché du travail. Les candidat·es reçoivent toutes et tous un accompagnement personnalisé et individualisé.





