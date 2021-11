L’École de la deuxième chance recrute ce jeudi 25 novembre 2021

Il s’agit d’une opération portée par l’École de la deuxième chance et par la Mission intercommunale de l’Ouest en soutien avec la Ville de Saint-Paul. Celle-ci se déroulera conformément aux nouvelles mesures décidées par le Préfet de La Réunion. Une action également organisée dans un cadre sécurisé avec un protocole sanitaire adapté pour lutter contre la Covid-19.

Vous devez aussi contacter le 02 62 55 77 92 pour prendre rendez-vous. La Ville de Saint-Paul s’associe à ces initiatives favorisant l’insertion professionnelle des jeunes sur le marché du travail. Les candidat·es reçoivent toutes et tous un accompagnement personnalisé et individualisé.