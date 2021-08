Rubrique sponsorisée L'École Artistique Intercommunale de l’Ouest propose des cours d'essai gratuits

Les ateliers artistiques de l’École Artistique Intercommunale de l’Ouest vous intéressent ? Vous hésitez encore sur votre choix ? Pour vous aider à vous décider, l’EAIO vous offre le cours d’essai. Profitez-en ! Par TCO - Publié le Mardi 17 Août 2021 à 18:58





Les ateliers artistiques proposés vous intéressent ? Vous hésitez encore sur votre choix ? Pour vous aider à vous décider, l’EAIO vous offre le cours d’essai. Profitez-en ! Vous habitez le territoire de la côte Ouest, vous êtes agé.e de 8 ans et plus (ateliers pour enfants, ados et adultes) ? Vous aimez ou souhaiteriez découvrir la pratique de la danse, du théâtre, des arts visuels ou du cirque ?



Il reste encore quelques places pour certains ateliers… Vous avez la possibilité de tester gratuitement le cours de votre choix avant de vous inscrire pour l’année 2021-2022. Réservez dès maintenant votre place en remplissant le formulaire en ligne. ► + d’infos : Les inscriptions sont en cours pour la prochaine rentrée de l’École Artistique Intercommunale de l’Ouest (EAIO) prévue le 30 août 2021.Les ateliers artistiques proposés vous intéressent ? Vous hésitez encore sur votre choix ? Pour vous aider à vous décider, l’EAIO vous offre le cours d’essai. Profitez-en ! Vous habitez le territoire de la côte Ouest, vous êtes agé.e de 8 ans et plus (ateliers pour enfants, ados et adultes) ? Vous aimez ou souhaiteriez découvrir la pratique de la danse, du théâtre, des arts visuels ou du cirque ?Il reste encore quelques places pour certains ateliers… Vous avez la possibilité de tester gratuitement le cours de votre choix avant de vous inscrire pour l’année 2021-2022. Réservez dès maintenant votre place en remplissant le formulaire en ligne. ► + d’infos : www.eaio.re | Numéro Vert 0800 605 605 (appel gratuit à La Réunion) | contact@eaio.re

Vous hésitez ?



Profitez d’un cours d’essai gratuit !



Il reste encore quelques places pour certains ateliers. Afin de vous aider à choisir, l’EAIO vous propose de tester un atelier gratuitement :



La Possession



Percussions Dann’ Pichette

Atelier Théâtre “Bat’ la lang”



Le Port



Danse traditionnelle – Maloya

Batucada

Chansons actuelles – Voice Avenue



Saint-Paul



Hip-hop fusion chorégraphie (Bras Canot)

Mécateknic

Musiques actuelles enfants / ados

Tiktak lamontraz Fékonésans (Étang Saint-Paul)

Tiktak lamontraz Lovan, Lagrat, Labas (Bernica)

Tiktak lamontraz Lakord (Bernica)



Trois-Bassins



Hip-hop breakdance

Musique Assistée par Ordinateur et Chants Urbains



Saint-Leu



Atelier Théâtre “Le chantier des arpenteurs”

Hip-hop

Chorale

Cette offre est également valable sur les autres ateliers où il reste encore de la place.



► Pour le cours d’essai gratuit, réservez votre place dès maintenant en vous inscrivant en ligne. Vous pouvez aussi vous rendre directement sur place (si le groupe n’est pas complet, vous serez intégré à la séance).

+ d’infos sur tous les ateliers proposés par l’EAIO





La



► Pour assister à un atelier démo (date à venir à partir de la rentrée…),



Votre choix est déjà fait ?



Rendez-vous sur le site de l’EAIO pour vous inscrire en ligne dès maintenant aux ateliers choisis.



Vous y trouverez toutes les informations pratiques concernant les activités qui vous intéressent. Assistez à un atelier démoLa MAO proposée par l’École Artistique Intercommunale de l’Ouest vous intéresse ? Vous voulez découvrir ce qu’est la Musique Assistée par Ordinateur ► Pour assister à un atelier démo (date à venir à partir de la rentrée…), inscrivez-vous en ligne pour réserver votre place. L’EAIO vous recontactera prochainement pour vous tenir informé.e du rendez-vous.Rendez-vous sur le site de l’EAIO pour vous inscrire en ligne dès maintenant aux ateliers choisis.Vous y trouverez toutes les informations pratiques concernant les activités qui vous intéressent.

► Votre inscription sera prise en compte une fois le règlement effectué en ligne sur la plateforme de services du TCO : www.viequotidienne.re