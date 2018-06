L’Ecocité du TCO présentée au Secrétaire d’Etat à la transition écologique et solidaire

Sébastien LECORNU, Secrétaire d’État auprès du Ministre de la Transition écologique et solidaire, s’est rendu aujourd’hui au TCO pour une présentation du projet Ecocité.



L’occasion pour le président du TCO, Joseph Sinimalé de rappeler les grandes lignes de ce projet d’envergure, et de souligner que cette Ecocité tropicale et insulaire recueille l’adhésion des collectivités de La Réunion (la Région, le Département , les communes), et également celle de l’Etat.



Le président du TCO a interpellé le secrétaire d’Etat sur la contractualisation des opérations du cœur d’agglomération avec un projet partenarial d’aménagement qui permettrait de déroger aux réglementations de droit commun pour accélérer et simplifier la mise en œuvre des opérations et de bénéficier de l’expérimentation du permis d’innover jusque là réserver aux opérations d’intérêt national.





L’Ecocité tropicale et insulaire, l’avenir du territoire et de La Réunion



L’Ecocité se situe à la croisée des grands défis du 21e siècle en matière de croissance économique, d’emploi et de logements, de lutte contre le changement climatique et de développement des énergies renouvelables.



Très concrètement, l’Ecocité offrira à terme 35 000 logements supplémentaires, qui correspondent au besoin du territoire. Elle protègera ainsi du mitage les espaces agricoles et naturels sur nos mi pentes, espaces précieux et convoités. Elle regroupe des dizaines d’opérations dont deux écoquartiers en cours de réalisation. Elle permettra un développement économique structuré et deviendra la vitrine du savoir-faire et de l’excellence réunionnaise notamment dans les secteurs du bâtiment et de l’ingénierie urbaine.