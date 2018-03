L’EcoCité présentée au recteur de l’Académie de La Réunion

Cette rencontre revêt une importance particulière pour le président de la communauté d’agglomération qui souhaite que les habitants et les élèves en particulier, soient associés à la création de l’EcoCité. De son côté, le recteur de l’Académie de La Réunion s’est montré intéressé par le projet à plusieurs égards et a pu obtenir les réponses aux questions qu’il se posait.



Il a voulu savoir par exemple si l’EcoCité tenait bien compte de l’optimisation du temps de l’élève et de ses conditions de vie et de travail : les temps de trajets habitation-école sont-ils écourtés au maximum ? Quels aménagements périscolaires sont prévus ?…



Après le jeu de questions-réponses, il a été convenu que les deux institutions travaillent ensemble sur la création de projets pédagogiques à destination des élèves. Les sujets de l’aménagement et de l’habitat sont d’ailleurs abordés dans les programmes scolaires. Dès le cycle 3, les élèves travaillent sur la géographie prospective autour du thème « habiter ».