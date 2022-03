L’EPSMR déploie son projet d’amélioration de la prise en charge des patients de l’unité de psycho-traumatologie

Le communiqué :



Le contexte social et économique de la Réunion est malheureusement source de nombreux comportements susceptibles de favoriser des évènements traumatiques (conduites addictives, violences routières et intrafamiliales…) comme a pu le confirmer l’enquête VIRAGE 2021.



Le contexte sanitaire a mis en exergue une recrudescence des violences intrafamiliales durant le confinement. On note également sur les deux dernières années des mouvements sur les réseaux sociaux (#metoo) participant à la libération de la parole et favorisant la demande de soins. Il apparait également que les mouvements migratoires actuels et à venir font voyager une population particulièrement porteuse de traumatismes multiples.



Dans cette perspective, l’Etablissement Public de Santé Mentale de La Réunion a engagé un travail depuis près de 2 ans pour offrir un service consolidé en matière de prise en charge des patients présentant un trouble psycho-traumatique. Les prémices de sa nouvelle organisation ont été enclenchés à la fin 2021.



Les missions de l’Unité de Psycho-traumatologie de l’EPSMR



L’unité de psycho-traumatologie est une unité qui permet de rendre accessible à toutes les victimes une prise en soin spécialisée et pluridisciplinaire. Elle propose des actions de soins ; de formations ; de prévention ; de communication et d’expertise. La prise en soin proposée s’adresse à l’ensemble des personnes, enfants ou adultes, exposées à des violences ayant entraîné ou étant susceptibles d’entraîner un psycho traumatisme : violences physiques, sexuelles, psychologiques, conjugales, intrafamiliales, professionnelles, traumatismes de guerre, traumatismes liés à la migration et aux parcours d’exil, exposition à un attentat, une catastrophe naturelle…



Cette prise en soin s’effectue par des professionnels formés à la spécificité de la psycho-traumatologie. L’unité s’inscrit dans un travail en réseau avec l’ensemble des acteurs de la prise en charge et de l’accompagnement des victimes (IML, services de médecine et de psychiatrie, CUMP, foyers d’accueil ; associations de victimologie…) et ainsi permet la protection, le suivi et l’accompagnement de la victime dans toutes ses dimensions (soins, accès aux droits sociaux ; soutien juridique…). Les ambitions du projet de l’unité Les trois ambitions du projet de l’unité de psycho-traumatologie sont :



- D’optimiser les prises en charge des psycho-traumatismes complexes (type 2) en renforçant significativement le temps dédié à l’activité clinique,



- De déployer un réseau de soignants de 1ère ligne réparti sur l’ensemble du territoire pour mener des actions de prévention, de dépistage et de réponse immédiate aux demandes des patients souffrant de psycho-traumatismes de type 1,



- Et de garantir une continuité de prise en charge avec les autres unités concernées, notamment la victimologie, la CUMP et les services des urgences.



Les actions déployées autour de ce projet



Pour répondre à ces orientations fortes, les choix suivants ont été retenus et sont en cours de déploiement :

- Offrir aux usagers une plus grande lisibilité avec un numéro d’appel unique permettant une réponse par un personnel soignant et de qualité, un infirmier, pour une première évaluation et une orientation de la personne vers la structure la plus adaptée ;

- Organiser une offre équitable sur les territoires Est, Nord et Ouest en créant trois équipes distinctes et localisées au sein des CMP de référence ;

- Etablir des organisations et une disponibilité de vacations donnant la priorité à l’activité clinique tout en laissant la possibilité aux professionnels de participer aux Centre de ressources en Psychotraumatologie, pour participer notamment aux actions de recherches et de formation ;

- Recentrer les temps de prise en charge de type 2 par l’Unité de Psycho-traumatologie afin de réduire les délais d’attente ;

- Garantir une réponse sous 72h aux usagers adressés par les services de victimologie ;

- Mettre en place un partenariat formalisé avec les services des urgences des établissements MCO, les Centres Médico-Psychologiques, la médecine de ville et apporter une réponse médico-soignante instantanée ;

- Développer la montée en compétences des professionnels des structures ambulatoires de santé mentale en psycho-traumatologie par des actions de sensibilisation, d’études de cas et aussi grâce aux formations relayées par le centre de ressource en psycho-traumatologie, qui sera très prochainement installé. Le parcours de la prise en charge en psycho-traumatologie