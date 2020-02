International L’Australie recherche des jeunes pour la reconstruction post-incendie Suite aux nombreux feux de forêt géants qui ont ravagé le pays, le gouvernement australien a assoupli ses règles pour attirer les jeunes étrangers.

Voilà une nouvelle qui devrait satisfaire de nombreux jeunes français et réunionnais. Le gouvernement australien a décidé de modifier les règles concernant les PVT (Programme Vacances Travail). Ces visas d’1 an ou 2 pour les moins de 30 ans, 35 pour le Canada, remportent un franc succès depuis plusieurs années.



L’Australie avait toutefois des règles strictes pour pouvoir renouveler ces visas. Auparavant, il fallait avoir travailler 88 jours au cours de l'année dans des métiers et des régions spécifiques pour obtenir le précieux sésame une deuxième fois,197 pour un troisième. À présent, les pvtistes qui participeront aux efforts de reconstruction du pays verront ces journées prises en compte, même en cas de bénévolat.



Néanmoins, pour voir ses journées de travail comptabilisées, les prétendants devront s’assurer que les travaux se font bien dans des "Disaster Area" (zones détruites). Le gouvernement du pays n’a pas encore communiqué quelles sont les zones et métiers concernés.



Les voyages forment la jeunesse dit-on, la solidarité et la cause environnementale font dorénavant partie de la formation. Nicolas Payet Lu 263 fois







