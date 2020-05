Société L'Astrolabe effectue une 2ème rotation avec de 80 tonnes de fret vers Mayotte Le mardi 12 mai 2020, le patrouilleur polaire L’Astrolabe a appareillé du Port-des-Galets avec à son bord plus de 80 tonnes de fret à destination de Mayotte. Par Regis Labrousse - Publié le Mardi 19 Mai 2020 à 15:36 | Lu 145 fois

Une deuxième rotation effectuée dans le cadre de Résilience avec un chargement comprenant notamment du fret de première nécessité dont :



- Plusieurs dizaines de tonnes de solution hydro- alcoolique ;

- des équipements du lutte contre la dengue (moustiquaires, produits anti-moustiques) ;

- de l’eau potable ;

- des bouteilles d’oxygène médical ;

- des moyens sanitaires à destination du Détachement de Légion étrangère de Mayotte (DLEM).



Après un transit de 3 jours, L’Astrolabe a accosté à Longoni (Mayotte), vendredi 15 mai et a débuté ses opérations logistiques. Grâce à la bonne coordination avec la préfecture de Mayotte et les acteurs logistiques locaux, l’ensemble des opérations de déchargement et de rechargement a pu être conduit en moins de 7 heures avant de repartir vers La Réunion.



Dictée par le contexte exceptionnel de la crise sanitaire, cette deuxième rotation logistique effectuée par L'Astrolabe, dans une zone inhabituelle pour un brise-glace, a une nouvelle fois mis en valeur la polyvalence et les capacités du navire.



Entre deux saisons en Antarctique où il assure la logistique des bases scientifiques françaises, L’Astrolabe, navire brise-glace propriété de l’administration des Terres Australes et Antarctiques Françaises (TAAF), armé et géré en partenariat avec la Marine nationale, contribue ainsi au dispositif de soutien à la population mahoraise mis en place grâce au pont maritime établi entre La Réunion et Mayotte.



Les forces armées de la zone sud de l’océan Indien (FAZSOI) participent au volet maritime de l’opération Résilience au travers de ces rotations logistiques et de celles assurées par leurs différents bâtiments basés à La Réunion. Les moyens maritimes mis en œuvre par les FAZSOI cumulent ainsi plus de 1.070 tonnes de fret débarqués à Mayotte depuis le début de la crise dans le cadre de ce pont maritime.









