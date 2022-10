Communiqué L’Assurance Maladie simplifie et accélère le remboursement de transport personnel avec MRS

L’Assurance Maladie fait le point sur le dispositif MRS. Voici le communiqué de la CGSS : Par NP - Publié le Lundi 24 Octobre 2022 à 14:36

L’Assurance Maladie s’est engagée dans une démarche numérique pour simplifier et accélérer les démarches de remboursement des frais de transport en véhicule particulier des assurés, suite à une prescription médicale.



A travers Mes Remboursements Simplifiés (MRS), cette plateforme numérique permet aux assurés de déclarer directement en ligne leurs frais de transport en véhicule particulier consécutifs à une prescription médicale de transports.

Ce service privilégie la simplicité et la facilité d'usage, notamment dans la transmission des pièces justificatives.



A la Réunion, la prise en charge des frais de transport en véhicule particulier représente 0,22% des dépenses de transports sanitaires. Et pourtant, l’utilisation du véhicule particulier pour l’assuré et l’Assurance Maladie est le mode de transport le moins onéreux



A travers MRS, la CGSS de la Réunion s’engage à garantir un remboursement simple et rapide aux assurés.

Comment fonctionne MRS ?



MRS est une plateforme numérique accessible sur



Les avantages à l'utiliser :



Simple : en 3 clics la demande de remboursement est faite. Une photographie de la prescription médicale de transport suffit.

Economique : plus d’affranchissement postal et aucune retenue de franchise médicale sur chaque transport.

Rapide : le remboursement se fait en moins de 7 jours.



Présentation de la CGSS Réunion :



La Caisse générale de Sécurité sociale de La Réunion, organisme de droit privé qui exerce une mission de service public, regroupe simultanément : l’Assurance Maladie, l’Assurance Retraite, la Protection Sociale Agricole, le Recouvrement, la Prévention des Risques Professionnels, l’Action Sanitaire et Sociale et la Protection Sociale des Travailleurs Indépendants.



Ses activités :

- Assurer l’ensemble des rôles des branches «Maladie», «Vieillesse et veuvage» et «Recouvrement» de la Sécurité sociale.

- Conseiller, accompagner, recouvrer, payer avec justesse à la bonne personne.



Ses ambitions :

- Offrir une offre de service transversale en décloisonnant les services, pour simplifier les démarches de nos différents publics.

- Renforcer les partenariats pour faciliter l’accès aux soins sur l’ensemble du territoire.



Ses missions :

- Faciliter l’accès aux droits sociaux pour tous et par tous.

- Contribuer au maintien de la cohésion sociale sur le territoire, en luttant contre la précarité et les inégalités d’accès aux droits et contre la fraude et les abus.