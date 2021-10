Le communiqué :



L’Association Sourire de l’Enfant fête ses 40 ans au CHU Félix Guyon,



L ‘ASE a été créée en Octobre 1981, c’est une association collégiale qui a pour objet de favoriser le mieux-être de l’enfant en établissement hospitalier à La Réunion, et de contribuer à son adaptation à la maladie et à l’hôpital. Notre marraine Miss Réunion, nous accompagne dans nos différentes actions.



Nous fêtons cette année nos 40 années de partenariat avec le CHU de St Denis



L’ASE organise son anniversaire, au CHU de Saint-Denis dans les différents services de pédiatrie entre le 27 Oct. et le 10 nov. 2021.



Le programme des animations pour fêter nos 40 ans : Le 27 oct. de 14h à 16h Venue de notre marraine Miss Réunion 2021 Le 31 oct. de 10 h à 12 h Célébration d’Halloween avec les enfants Le 2 nov. à partir de 14h



Distribution de ballons façonnés par Stéphanie BEGUE



Le 10 nov. de 14h à 16h



Goûter Anniversaire avec les enfants et le personnel soignant. Invitation à prendre contact avec nous : Si vous désirez des informations sur nos 40 ans, nous vous invitons à prendre contact avec Mme Boullé Natalie au 06 92 85 83 09.



Elle vous aidera ainsi à programmer une visite pendant la manifestation sous réserve des contraintes sanitaires en cours et de l’autorisation de la direction du CHU ou bien interviewer par téléphone l’un de nos participants sur ses activités. Nous pouvons également vous adresser des photos des différentes animations ou une publication sur l’association sur simple demande.



Si vous souhaitez obtenir des informations sur notre association d’ordre général, nous vous invitons à prendre contact par mail souriredelenfant974@gmail.com



Tous ensemble pour le bonheur des petits malades