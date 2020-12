A la Une .. L’Association "Colosse aux pieds d’argile" enfin à La Réunion

Mercredi 2 décembre 2020, au siège de la Maison Régionale des sports de Champ Fleuri s’est tenue une conférence de presse de l’antenne réunionnaise de l’Association "Colosse aux pieds d’argile". C’est l’ancien handballeur Christophe Coindevel, qui représente l’association à La Réunion. Une conférence de presse à laquelle a participé par visio-conférence son fondateur et président, l’ancien rugbyman Sébastien Boueilh. (Texte et photos Pierre Marchal) - Publié le Jeudi 3 Décembre 2020 à 07:44 | Lu 378 fois

L’association Colosse aux pieds d’argile a pour mission la prévention, la sensibilisation et la formation aux risques de pédocriminalité en milieu sportif ainsi que dans tous les milieux où l’enfant est présent. Elle a pour objectifs l’accompagnement, l’aide aux victimes et la formation des professionnels encadrant les enfants.



Dans ses actions, l'association intervient pour la protection de l’enfance mais aussi auprès de tous les acteurs professionnels ou bénévoles encadrant les enfants (entraineurs, éducateurs, animateurs, dirigeants, bénévoles, parents…). Elle les aide à identifier et accompagner une victime mais surtout à ne pas se mettre dans des situations qui pourraient être mal interprétées.



L’antenne réunionnaise, soutenue par la Direction de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale (DJSCS) et Monique Cathala, présidente du Comité régional olympique et sportif (CROSS), entend redonner et libérer la parole des personnes adultes et enfants ayant été victimes d’abus sexuels dans le milieu sportif. Car bien souvent, il n’est pas facile de savoir à qui s’adresser, se confier afin d’oser en parler. Sans interlocuteur, la victime se retrouve dans un mal-être profond, sans personne vers qui aller. C’est en ce sens que l’antenne réunionnaise entend agir afin d’intervenir dans le milieu scolaire très prochainement.



Pour Sébastien Boueilh qui a introduit cette conférence "ce sujet d’actualité mis en évidence dernièrement sous les feux de l’actualité à travers des cas d’abus sexuels en équitation, dans le judo et le rugby montre bien à quel point aucune discipline n’est épargnée. Cela fait 7 ans que j’ai créé l’association, et déjà 40 fédérations nous ont rejoint. Il y a une vraie prise de conscience avec à ce jour un mouvement croissant d’adhésions. La mise en place de programmes de sensibilisation et de prévention, l’accompagnement des victimes, la libération de la parole et la formation des éducateurs et des professionnels sont autant de pistes de travail nécessaires. Aidez-nous à libérer cette parole pour le développement de nos enfants à travers le sport".



Pour Gaël Grimaud, champion international de MMA, parrain de l’association réunionnaise, "l’association rejoint des valeurs que je partage, des valeurs qui m’animent, celle du courage. C’est pour cela que j’ai tenu à faire partie de l’aventure. Quand on monte sur un ring, que l’on se retrouve dans la cage, il faut avoir du courage. Il faut du courage pour dénoncer des violences sexuelles et oser prendre la parole pour dénoncer de tels actes".



Christophe Coindevel annonce déjà la mise en place d’un partenariat avec la ville de La Possession afin d’intervenir auprès des clubs de la ville pour former enseignants et éducateurs sur le comportement à avoir auprès des jeunes sportifs qu'ils encadrent. "Nous allons apprendre aux éducateurs à avoir de bons réflexes avec les enfants afin qu'ils améliorent leur écoute auprès d'eux. Cela passe par des gestes simples que nous allons leur recommander : ne pas s'entretenir individuellement avec eux en les prenant à part, ne pas communiquer avec eux directement sur les réseaux sociaux. Il faut arriver à changer ces habitudes et c’est pour cela que nous allons intervenir dans les écoles, les ligues et les associations sportives", conclut Christophe Coindevel.



Isabelle Chaussalet Pitarch, administratrice de Colosse aux pieds d'argile, victime il y a trente ans d’abus sexuels alors qu’elle évoluait en natation, va accompagner Christophe Coindevel dans les missions à mettre en place à La Réunion. "Pour que les portes s’ouvrent un peu plus et libérer la parole des enfants. Beaucoup d’associations donnent les sourire aux enfants, la nôtre évite qu’ils pleurent en silence et se détruisent un jour" conclut-elle en guise de message d’espoir.



A la fin de conférence de presse, le directeur de la société Mieadou a remis aux membres de l’antenne réunionnaise un chèque de 2000 euros.



Les victimes qui souhaitent bénéficier de l'aide de l'association peuvent dès lors la contacter par téléphone au 07.88.25.62.50.



Association créée en 2013



Cette association est née de l’histoire personnelle de ce colosse aux pieds d’argile, Sébastien Boueilh, ancien rugbyman et fondateur de l’association. Dans les années 90, entre ses 12 et 16 ans, Sébastien a été victime d’un pédophile.



En 2013, après 18 ans de silence, 4 ans de procédure et 3 jours de procès, le verdict tombe : 10 ans ferme pour son agresseur.

Lors de ce procès, l’avocat de Sébastien a utilisé le terme Colosse aux pieds d’argile pour décrire son vécu. Ce terme symbolise une puissance qui paraît invulnérable édifiée sur une base fragile.



Ancien rugbyman, Sébastien a décidé, à la suite de son procès, de prévenir les risques de pédophilie dans le milieu sportif. Témoin de situations malveillantes dans ce milieu, il s’est fixé comme objectif de prévenir et de sensibiliser tous les acteurs du monde sportif à la pédocriminalité.



"Colosse aux pieds d’Argile" venait de naître dans son esprit…



L’association voit le jour pour protéger et défendre tous les acteurs du monde sportif (enfants, éducateurs, dirigeants, bénévoles, parents, etc…).



Aujourd’hui, cette lutte contre les risques de pédophilie dépasse les frontières du monde sportif et s’étend dans tous les domaines où l’enfant est présent.



