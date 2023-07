A la Une .. L'Association Chanvre Réunion organise une nouvelle journée d'informations

En raison d'un grand nombre de demandes, l'Association Chanvre Réunion organise une deuxième journée d'informations et d'échanges sur le thème "Se diversifier avec le chanvre à fleurs" le 26 août prochain.

Par La rédaction - Publié le Samedi 29 Juillet 2023 à 11:46

Le communiqué :

Culture sans intrant, avec une fertilisation limitée, le chanvre réagit particulièrement bien à la maîtrise des techniques de production de base. L’élargissement des débouchés, l’évolution de la réglementation font du chanvre une culture avec un potentiel de développement intéressant. Objectifs de la journée : A l’issue de la formation, les participants seront capables de : - Comprendre les enjeux liés à la réglementation de la culture du chanvre à fleurs, - Préconiser les techniques culturales clés, - Comprendre l’organisation et la complexité de la filière. Contenu : - La filière chanvre, - Cadre réglementaire - Les principaux éléments de la physiologie du chanvre, - Semences et variétés - Itinéraires techniques simplifiés - Les spécificités de la culture, - Séchage et autres interventions post récolte, - Marchés, débouchés Méthodes : Exposés en salle, échanges et débats Test d’acquisition de connaissance Questions-réponses, exercice d’application, … Les inscriptions se font en cliquant sur ce lien