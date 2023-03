L’Assemblée plénière des Conseils des Habitants organisée à Corbeil à La Saline

C’est sous le signe de la démocratie participative que s’est déroulée cette matinée de partage entre les différents membres des Conseils Des Habitants du territoire. Cette étape “marque l’aboutissement du processus participatif initié en novembre 2021. Après un large appel à candidatures, un tirage au sort a permis de vous désigner en tant que membres des Conseils Des Habitants, dans la plus grande transparence”, rappellent Emmanuel SÉRAPHIN, le Maire de Saint-Paul et Martine GAZE, déléguée au développement des politiques des territoires et à la Citoyenneté (Conseils Des habitants).



Un travail collaboratif pour de nouveaux projets



Doté chacun d’un budget participatif d’un million d’euro, les 7 Conseils des Habitants ont pour objectif de faire émerger des projets essentiels pour le territoire de Saint-Paul jusqu’en 2026. L’année 2022 a été particulièrement riche pour les CDH du territoire : Plateau Caillou, Mafate, Saint-Paul centre, le Guillaume, La Plaine/Bois-de-Nèfles, La Saline et Saint-Gilles-Les-Bains. Ils ont réalisé un travail de fond en lien étroit avec les services municipaux. Un travail collaboratif qui a permis de mettre en perspective tous les projets. “Parfois, vos propositions faisaient déjà partie de notre programmation et parfois vos idées nous ont permis de requestionner nos priorités. C’est là tout le sens du travail que nous menons de front ensemble parce que « kom i di tou sél nou va allé pli vite mais ansanm nou va allé pli loin ! », poursuit le premier magistrat.



Du projet à la réalisation



Cette première assemblée plénière de l’année est l’occasion pour les membres des Conseils Des Habitants de se connaître, de partager, mais aussi de présenter leur kartyé, le bilan de l’année écoulée et les divers projets qu’ils aimeraient voir aboutir au plus près de chez eux : aménagement, réhabilitation, parc de jeux, dénomination, travaux… Pour cette première assemblée inédite faisant la part belle à la participation citoyenne, la Ville de Saint-Paul a favorisé un temps de témoignages des élus de Saint-Ouen-sur-Seine, Sidonie BAIGNERES (7ème adjointe) et de Rennes, William GIGOU (membre d’un Conseil de quartier et du réseau national des budgets participatifs) et Xavier DESMOTS (19ème adjoint délégué à la démocratie locale et à la participation citoyenne). Un temps d’échange marqué par leurs retours d’expériences. À plus de 9 000 km, ils nous ont apporté leur éclairage sur la complexité de cette démarche et les clés de la réussite. “Et la réussite des CDH sera au rendez-vous car je vous sais impliqués et investis. Car au-delà de vos contraintes professionnelles et privées, vous prenez le temps de vous réunir pour participer à la vie de la cité”, tient à souligner le Maire de la Ville de Saint-Paul.



La co-construction de la Ville est enclenchée.



Les fiches actions des différents CDH se traduiront en réalisations concrètes à court terme, dans les prochains mois. En oeuvrant pour l’intérêt général, les membres des CDH participent à faire entendre la parole des Saint-Pauloises et des Saint-Pauloises. “La démocratie participative telle qu’elle est mise en place à Saint-Paul participe à mettre le citoyen au centre de l’institution”, confie Antoine BÉZARD. Ce dernier accompagne les collectivités locales dans la mise en place d’un budget participatif et salue l’action de la Commune de Saint-Paul. “En moyenne, nous sommes sur un budget participatif de 8 euros par habitants dans l’hexagone, à Saint-Paul vous êtes sur 17 euros par habitant. C’est plus que le double ! Cela témoigne d’une réelle volonté d’inscrire cette démarche citoyenne d’une façon pérenne dans le temps et les projets”, souligne le fondateur du site www.lesbudgetsparticipatifs.com



Le budget participatif est une démarche de participation citoyenne qui se généralise. En mois de 10 ans, de 7, on dénombre par moins de 420 budgets participatif dans toute la France, au sein des villes et des Départements…